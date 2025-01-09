Чемпионат Московской области по автокроссу пройдет в Мытищах 11 января

Соревнования «Кубок Kramar Motorsport — YUKA ADV Pro Racing» среди автогонщиков из Москвы и Московской области состоится 11 января. Спортсмены сразятся на трассе мотоклуба «Галлакс» в деревне Бородино городского округа Мытищи.
Чемпионат и первенство Москвы и Московской области по автокроссу пройдут в одной из излюбленных гонщиками локаций, где регулярно проходят состязания разного масштаба. Трассы в деревне Бородино оборудовали безопасными зонами для зрителей, которые не мешают полному обзору соревнований. Освещать спортивное мероприятие будут комментаторы. Для комфорта гостей на месте проведения турнира установят информационное табло и зону фудтраков, обустроят удобную парковку.
Гонки организуют при поддержке федераций автоспорта Москвы и Московской области. Спортсмены стартуют в 11:00 часов.
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