Чемпионат МЧС по многоборью кинологов стартовал в Ногинске

В Ногинском спасительном центре стартовал III Чемпионат МЧС России по многоборью кинологов. Его участниками стали подразделения министертва, росгвардейцы и сотрудники железнодорожной ведомственной охраны.
В течение четырех дней специалисты вместе со своими четвероногими напарниками будут показывать профессиональные качества и навыки взаимодействия. Сильнейшие команды и участники получат кубки, медали и памятные призы.
Судейство конкурса доверили федеральным органам исполнительной власти МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также пенсионерам ведомств в отставке.
Итоги соревнований подведут 15 августа, в этот же день пройдет награждение победителей.
