Чемпионат МЧС по многоборью кинологов стартовал в Ногинске

В Ногинском спасительном центре стартовал III Чемпионат МЧС России по многоборью кинологов. Его участниками стали подразделения министертва, росгвардейцы и сотрудники железнодорожной ведомственной охраны.

В течение четырех дней специалисты вместе со своими четвероногими напарниками будут показывать профессиональные качества и навыки взаимодействия. Сильнейшие команды и участники получат кубки, медали и памятные призы.

Судейство конкурса доверили федеральным органам исполнительной власти МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также пенсионерам ведомств в отставке.

Итоги соревнований подведут 15 августа, в этот же день пройдет награждение победителей.