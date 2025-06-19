Чемпионат и первенство Подмосковья по спортивным мажореткам прошли Истре

В Истре провели 8-й Открытый чемпионат и первенство Московской области по спортивным мажореткам «Парад Московии», он собрал более 300 участников со всей страны. Программа соревнований включала 166 выступлений в различных дисциплинах.

В состязаниях приняли участие 10 команд, представляющих Чувашию, Нижний Новгород, Тверь, Тулу, Красноярск, Московскую область и Москву. Выступления спортсменов оценивала команда из семи профессиональных судей из пяти регионов — Москвы, Подмосковья, Чебоксар, Иванова и Астрахани. Арбитры строго и объективно отслеживали технику, синхронность и артистизм каждого выхода.

«Уровень, как всегда, очень хороший, в Истре очень сильные команды, которые выезжают на чемпионаты мира и Европы. Естественно, на эти команды равняется вся Россия», — отметила судья международной и всероссийской категории по мажореткам Ирина Янкевич.

Также в рамках соревнований прошел фестиваль парадных групп. Его посвятили 80-летию Великой Победы. В нем приняли участие семь коллективов.