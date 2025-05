Чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу прошли в Подмосковье

Как рассказали в областном Минспорте, Сергей Савченко одержал победу в престижном классе ALL STARS ET и занял второе место в STREET ET. Александр Казаков стал лучшим в категории «9,2 PRO», Игорь Гейнрихс получил серебро в «3,99», Александр Сергеев занял второе место в классе «14,0», Виктор Касьянов пришел к финишу вторым в «13,0». В зачете «12,0» Максим Гузенков занял вторую ступень пьедестала, а Антон Шаповалов — третью. Кроме того, Руслан Арефьев занял третье место в Super Pro ET.

Михаил Пахомов лидировал среди мотоциклистов в классе «MOTO 8,5». Он также показал второй результат в «MOTO 8,5-9,7». Александр Тронин завоевал второе место в «MOTO 9,3», а Сергей Дубровский удостоился второго места в «MOTO 9,7-14,0».

Мероприятие совместило в себе спортивные состязания с масштабной выставкой американских автомобилей, организованной клубом Mad Buckets. Гости могли увидеть как классические модели 1950-х годов, так и современные тюнинг-проекты.

Для зрителей подготовили насыщенную программу: экскурсии по автодрому, захватывающие поездки на дрэг-такси, специальную детскую зону с анимацией и аттракционами. Все желающие могли пообщаться с чемпионами и сфотографироваться с гоночными машинами.

В текущем сезоне на автодроме в Быково запланировано еще более десяти крупных соревнований, включая дебютный Суперкубок России по дрэг-рейсингу. Все мероприятия проводятся в рамках государственной программы по развитию автоспорта в регионе.

Узнать больше о предстоящих мероприятиях сезона можно по ссылке.

Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».