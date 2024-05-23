Чемпионат «Абилимпикс» по робототехнике прошел в Раменском колледже
Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» по робототехнике среди школьников провели в Раменском колледже. Итоги озвучили в Министерстве образования Подмосковья.
В соревновании приняли участие талантливые школьники из Раменского, Одинцова, Егорьевска и Богородского городского округа. Ребята показали знания механики и компьютерных технологий, справились с задачами на высоком уровне.
В конкурентной борьбе первое место занял Владислав Смирнов, второе — Полина Васильева, а третье — Кирилл Алексеенко.
Партнером чемпионата выступил генеральный директор «МОСОБЛТОРГ» Олег Авдеев. Он лично поздравил победителей и вручил денежные призы.
Большой учебный комплекс со школой, детским садом, блоком дополнительного образования с музыкальными и хореографическими залами откроют в Дзержинском в следующем году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на месте, проверил ход работ.
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