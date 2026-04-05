Чемпиона КВН определили в рамках Балашихинской школьной лиги

В Балашихе прошел финал школьной лиги КВН, в котором встретились восемь сильнейших команд округа. Победителем сезона стала команда гимназии № 3 «Трудное детство». Об этом написал в телеграм-канале глава округа Сергей Юров.

Второе место заняла команда «Под зонтом» из школы № 32, третье — «Авиаторы» из школы № 30.

Как отметил Юров, финал получился ярким и насыщенным: участники продемонстрировали не только юмор, но и актерское мастерство и командную работу.

Балашихинская школьная лига КВН продолжает развиваться и уже стала важной площадкой для творческой самореализации школьников. В проекте участвуют около 10 тысяч детей, а сами команды получают возможность выходить на более высокий уровень и участвовать в региональных и всероссийских лигах.

По итогам фестиваля в «Планете КВН» 21 команда прошла отбор в сезон Подмосковной лиги, среди них есть и представители Балашихи.