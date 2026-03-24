Команда из Балашихи вышла в четвертьфинал Подмосковной лиги КВН

Соревнования прошли в трех конкурсах: «Приветствие», «Импровизация» и «Перевоплощение». По итогам игры четыре команды вышли в четвертьфинал. Команда из Балашихи «ПЛЮС ОДИН» — студенты университета имени Вернадского — заняла третье место с 57 баллами.

Глава округа Сергей Юров отметил, что это важное событие не только для Балашихи, но и для всего Подмосковья.

«Это результат планомерного сотрудничества городского округа с „Планетой КВН“. Несколько лет назад мы перезапустили школьную лигу, и сегодня более 30 команд принимают участие в играх. Мы видим, как ребята развиваются и достигают новых высот. Уже есть команды, представляющие Балашиху на более высоком уровне, и мы будем болеть за наших участников», — сказал Юров.

Член жюри, актер Игорь Ознобихин отметил, что Балашиха становится одной из ключевых площадок Подмосковной лиги КВН.

«Здесь активно развивается движение КВН: сильная школьная лига, команды растут и выходят на новый уровень. Уже сейчас одна из команд из Балашихи представляет округ в Высшей лиге КВН — это серьезный показатель. Команда, которая выступает сегодня в Подмосковной лиге, еще молодая, ей важно набраться опыта. Конкуренция высокая, но у ребят есть потенциал и все шансы пройти дальше», — отметил Ознобихин.

Игры открытия сезона проходят в рамках проекта «КиВиН-2026. Юбилей КВН — играем всей страной», поддерживаемого Президентским фондом культурных инициатив.