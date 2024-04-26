Чемпиона лиги по мини-футболу назвали в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:42 Чемпиона лиги по мини-футболу назвали в Балашихе Телеканал «360»

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Финал Балашихинской школьной лиги по мини-футболу прошел в округе. На турнире определили победителя нового турнира. Первое место заняли ученики школы № 29.

Решающий матч проходил между командами школ № 7 и 29. Исход встречи решался в серии пенальти, где вратарь 29 школы Илья Данилов отразил мяч и принес победу коллективу.

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Поддержать и наградить юных спортсменов приехал специальный гость — серебряный и бронзовый призер российской премьер-лиги, бывший игрок сборной России по футболу Иван Новосельцев.

«Финал достоин финала. Одна команда вела, другая нашла в себе силы и мотивацию, я считаю это тоже благодаря болельщикам. Сравняли и красиво ушли в серию пенальти, где да, мастерство решает, но в тоже время фортуна имеет место быть. Поэтому даже, когда я награждал ребят за второе место, я сказал, чтобы не расстраивались, потому что в финале оказываются сильнейшие», — сказал Иван Новосельцев.

Балашихинская школьная лига — пилотный проект в Подмосковье. Концепцию разработали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Проект позволяет привлекать и развивать детский спорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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