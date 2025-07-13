Чемпион UFC Олег Тактаров провел мастер-класс для юных спортсменов в Люберцах

Российский спортсмен, актер, чемпион турнира по смешанным единоборствам UFC-6, мастер спорта по самбо и дзюдо Олег Тактаров провел мастер-класс в Люберцах. В мероприятии приняли участие около 50 человек.

На мастер-класс пригласили представителей спортивных федераций и школ в Люберцах, а также участников СВО.

«Сегодня наш округ посетил титулованный спортсмен, настоящий кумир для представителей смешанных единоборств Олег Тактаров. Он провел практическое занятие, где продемонстрировал базовую технику борьбы, самообороны, ОФП. Участники мастер-класса смогли принять непосредственное участие в выполнении упражнений под руководством нашего прославленного борца», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

После тренировки все желающие задали Олегу вопросы и сфотографировались на память.

Олег Тактаров — мастер спорта по самбо и дзюдо, общественный деятель, один из первых представителей России в смешанных единоборствах на международной арене. Олег снимается в российских и голливудских фильмах, занимается патриотическим воспитанием молодежи.