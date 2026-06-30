«Спорт — это характер»: чемпион мира Зарубин провел тренировку в обновленном парке Клина
Чемпион мира Зарубин провел открытую тренировку в Сестрорецком парке Клина
В подмосковном Клину чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин провел открытую тренировку. Занятие состоялось в рамках проекта «Выбор сильных» в Сестрорецком парке, благоустроенном по Народной программе «Единой России».
«Клин показал, что спорт — это характер. На тренировку пришли люди, которые сделали выбор в пользу движения, силы и здоровья», — заявил атлет.
В парке площадью более 30 гектаров оборудованы воркаут-площадки, веревочный парк, теннисные столы, детские зоны и пляжная территория. Жители отмечают, что после благоустройства пространство преобразилось.
Проект «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. В Подмосковье секции открыты более чем в 50 школах, где занимаются свыше трех тысяч человек. Также проводятся фестивали, турниры и открытые тренировки.
Ранее Зарубин провел открытую тренировку по рукопашному бою и боксу для подростков в Солнечногорске.