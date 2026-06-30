Фото: Администрация г. о. Клин

Чемпион мира Зарубин провел открытую тренировку в Сестрорецком парке Клина

В подмосковном Клину чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин провел открытую тренировку. Занятие состоялось в рамках проекта «Выбор сильных» в Сестрорецком парке, благоустроенном по Народной программе «Единой России».

«Клин показал, что спорт — это характер. На тренировку пришли люди, которые сделали выбор в пользу движения, силы и здоровья», — заявил атлет.

В парке площадью более 30 гектаров оборудованы воркаут-площадки, веревочный парк, теннисные столы, детские зоны и пляжная территория. Жители отмечают, что после благоустройства пространство преобразилось.