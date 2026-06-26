Чемпион мира провел открытую тренировку по единоборствам в Солнечногорске

Открытая тренировка по рукопашному бою и боксу для подростков 12-16 лет прошла в спортивном комплексе «Контакт» 25 июня. Занятие провел чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Зарубин.

Тренировка прошла в формате живого общения и активной практики, Именитый спортсмен объяснил ребятам технику, поделился секретами устойчивости и правильной работы ног, поставил удар и лично поработал с каждым. Юные спортсмены смогли задать чемпиону интересующие их вопросы.

«Единоборства — это про дисциплину и умение преодолевать себя. У солнечногорских ребят точно есть будущее. Я рад, что могу поделиться с ними своим опытом. Главное — не бояться трудностей и верить в свои силы», — отметил Александр Зарубин.

В Солнечногорске планируют продолжать организацию подобных занятий, так как они способствуют популяризации спорта среди молодежи, формированию здорового образа жизни и воспитанию волевых качеств.