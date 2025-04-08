Чемпион мира по самбо провел зарядку для участников турнира в Люберцах

Юные самбисты из разных городов Московской области ранним субботним утром собрались в люберецком дворце спорта «Триумф». Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский провел для ребят разминку перед соревнованиями.

Профессиональный спортсмен, который выступает на международных соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, показал юношам и девушкам специальные упражнения, которые разогревают мышцы и помогают отработать технику борьбы.

«Люберцы недаром называются территорией спорта. Можно еще добавить, что это — территория самбо. Видно, что у ребят есть потенциал», — отметил Вячеслав Василевский.