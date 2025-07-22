Чемпион мира по боксу Федор Чудинов провел мастер-класс для детей в Серпухове

В Серпухове в Международный день бокса 22 июля прошли вдохновляющие мастер-классы для детей, организованные движением «Здоровое Отечество» и его амбассадором, чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым. Мероприятия состоялись в Малаховском детском туберкулезном санатории и Семейном центре «Маяк».

Юные участники получили уникальную возможность познакомиться с основами бокса, освоить технику ударов и ощутить дух спортивного соперничества и командной работы под руководством профессионалов. Атмосфера праздника была наполнена позитивом и азартом, а восторг детей стал лучшей наградой для организаторов.

«Здорово, что мы, боксеры, именно в этот день встречаемся с подрастающим поколением, делимся своим опытом, мотивируем ребят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Уверен, что эти мастер-классы останутся в памяти ребят надолго и помогут им поверить в свои силы!» — сообщил Чудинов.