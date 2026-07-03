Чат-бот Денис помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 23 тысяч раз

Жители Московской области более 23,5 тысячи раз воспользовались помощью чат-бота Дениса для записи к врачу через мессенджер «Макс» . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой помощник может не только записать на прием, но и вызвать врача на дом, оформить запись на вакцинацию и телемедицинскую консультацию. Кроме того, чат-бот способен продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист, показать расписание врачей и уже созданные записи.

Чтобы начать пользоваться услугами чат-бота, необходимо перейти по ссылке, дать согласие на обработку персональных данных, а при записи к врачу указать номер телефона и данные полиса ОМС. Важным условием является прикрепление к поликлинике на территории Московской области.