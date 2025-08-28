Частные газопроводы переведут на баланс региона в Мытищах

Процесс пройдет поэтапно и завершится до 2035 года. Жители садоводческого потребительского кооператива «Болтино» уже присоединились к консолидации.

Передача газовых сетей в ведение Мособлгаза избавит собственников от расходов на техническое обслуживание. Текущие и будущие капитальные ремонты, а также аварийно-восстановительные работы возьмет на себя ресурсоснабжающая организация.

Обслуживание газопровода полностью закрепят за ресурсоснабжающей организацией после заключенной Министерством имущественных отношений сделки с садоводческо потребительским кооперативом «Болтино» и Мособлгазом.

«Если раньше мы оплачивали выезд к нам специалиста-газовщика, сейчас мы за это не платим» — рассказала председатель правления кооператива «Болтино» Татьяна Павленко.

Программа будет носить срочный характер и повысят уровень безопасности и бесперебойности газоснабжения в регионе.

Юридическим лицам для передачи газового хозяйства собственникам необходимо направить обращение в Министерство имущественных отношений по электронному адресу: mio@mosreg.ru, приложив перечень документов, с которым также можно будет ознакомиться, обратившись в Акционерное Общество «Мособлгаз».

Копию данного обращения нужно будет направить на адрес электронной почты АО «Мособлгаз» — info@mosoblgaz.ru.