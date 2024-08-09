Частная школа в ЖК «Спутник» в Красногорске возобновит работу в сентябре

Фото: Медиасток.рф

Частная школа в жилом комплексе «Спутник» продолжит работу в новом учебном году. Ранее учреждение планировали закрыть, однако ситуация взяло на контроль Минобразования региона. Школьники продолжат посещать занятия со 2 сентября.

Как рассказали в министерстве, сейчас в школе обучаются более 140 человек. Важно сохранить для них возможность посещать занятия рядом с домом.

«Новый оператор уже найден, подготовка к учебному году продолжается в ускоренном режиме, чтобы образовательный процесс не прерывался и школьники могли продолжить обучение прямо со 2 сентября. Качество образования останется на высоком уровне», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Рядом с жилым комплексом также построят школу на 1100 мест. Она заработает в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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