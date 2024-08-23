Часть выручки с ярмарки в Красногорске направят жителям приграничья

Московский областной форум «100% креатив» прошел 23 августа на Живописной набережной Красногорска. В рамках мероприятия открылась выставка-ярмарка, часть выручки с которой направят жителям приграничных территорий России.

«Российский народ так устроен, что любая беда объединяет. Когда мирные жители Курской области попали в такую тяжелую ситуацию, мы всем миром помогаем. Будь то сбор гуманитарной помощи или, как сегодня на нашей выставке-ярмарке, часть средств с продажи», — отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Участники ярмарки с пониманием отнеслись к инициативе и поддержали ее.

«Я сказала, что готова. Часто принимаю участие в подобных благотворительных акциях», — поделилась мнением основательница бренда украшений Дарья Шулаева.

Коллегу поддержала Александра Федотова, которая привезла на ярмарку одежду собственной марки.

«И мы всегда участвуем в благотворительных акциях, поэтому для нас вопрос вообще не стоял. Нам предложили — мы согласились. Это правильно в такое тяжелое время. Здорово, что такие инициативы есть», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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