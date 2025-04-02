Часть отделений Щелковской больницы во Фрязине переехала в новые корпуса

Все перемещения отделений связаны с масштабной реконструкцией больничных корпусов. Ее целью является создание современных, комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

Сначала отделение оториноларингологии круглосуточного стационара Щелковской больницы» было временно переведено в хирургический корпус на улице Московской во Фрязине из-за капитального ремонта, который должен завершиться в сентябре 2025 года.

Однако в марте начался и ремонт хирургического корпуса, вследствие чего ЛОР-отделению пришлось снова переехать, на этот раз в терапевтический корпус ОП имени Гольца. Одновременно урологическое отделение было перемещено на территорию бывшего ЛОР-отделения в этом же корпусе.

В это же здание еще в 2024 году перевели гинекологическое и офтальмологическое отделения. Терапевтический корпус и ОП имени Гольца соединены переходом, что обеспечивает удобное перемещение пациентов и сотрудников. Здания оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных пациентов.

Администрация больницы понимает, что частые переезды могут вызывать вопросы у пациентов, но все изменения направлены на благо жителей нашего города. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, без сокращения коек и персонала. После завершения ремонта пациенты и врачи получат обновленные, комфортные и технологически оснащенные помещения.