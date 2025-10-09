Часовню с купелью построят в парке Киово в Лобне

В Лобне, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, освятили место под строительство часовни с купелью в парке Киово. Молебен возглавил настоятель Спасского храма, благочинный Лобненского благочиния протоиерей Михаил Трутнев. Ему сослужили представители духовенства Лобненского церковного округа.

В мероприятии приняла участие глава городского округа Анна Кротова.

«Для меня этот проект начался в прошлом году с праздника Крещение Господне. Увидев, как много наших жителей стремятся принять участие в Крещенских купаниях, появилось желание сделать для них максимально удобное и безопасное место», — отметила Анна Владимировна.

Решение построить часовню с купелью приняли по благословению правящего архиерея. Корпус изготавливают на заводе в Нолинске Кировской области, а уникальный купол с крестом создают мастера в Волгограде. Сооружение установят рядом с павильонами-раздевалками парка Киово для удобства горожан.