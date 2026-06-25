Час краеведения прошел в библиотеке Воскресенска

24 июня в отделе обслуживания Центральной библиотеки Воскресенска в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» прошел час краеведения «По зову сердца». На мероприятии присутствовали депутаты округа Жанна Мишина и Сергей Слепов, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, а также участники специальной военной операции Олег Ивашкин и Руслан Лямкин.

Депутат Сергей Слепов отметил: «Память о войне — это фундамент, на котором строится настоящее и будущее нашей страны, главный щит от попыток искажения и фальсификации истории. Память о войне объединяет общество, формирует национальную идентичность. А героизм защитников Отечества находит свое продолжение и в дне сегодняшнем». Собравшиеся вспомнили хронологию Великой Отечественной войны, от первых дней вторжения до победного мая 1945 года. О земляках, ковавших победу в тылу на Воскресенском химическом комбинате, рассказала краевед Галина Васильчук. Особое внимание уделили как известным героям-воскресенцам, так и неизвестным ополченцам.

Трогательную ноту внесли стихи в исполнении члена Союза писателей России Ольги Новиковой. Одним из самых пронзительных моментов стало выступление представителя поколения детей войны Галины Толстовой — ее воспоминания стали свидетельством стойкости мирного населения. Завершилась встреча пожеланиями мира и песней «Эх, дороги…» в исполнении Тамары Холкиной.