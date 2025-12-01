Чайная церемония прошла в библиотеке № 5 в Жуковском

В городской библиотеке № 5 Жуковского прошла китайская чайная церемония. Мастер-класс по чаепитию был проведен в соответствии с многовековыми традициями.

Его возглавила Юлия Малышева — преподаватель чайного мастерства Института Конфуция «Российского государственного гуманитарного университета». Под ее руководством библиотека стала местом, где каждый мог прикоснуться к философской глубине и эстетике китайского чаепития. Присутствующие были посвящены в многообразие и классификацию китайских чаев — от белых и зеленых до черных и пуэров.

«Юлия Малышева раскрыла перед гостями богатую историю развития чаепития в Китае, начиная с его древних истоков, когда чай использовался как лекарство, до его превращения в элемент культуры, философии и повседневной жизни. Особое внимание было уделено сложным технологиям производства каждого вида чая, секретам ферментации и сушки, а также тонкостям различных методов заваривания», — отметили организаторы.

Особой изюминкой программы стало погружение в мир улунского чая. Юлия Малышева подробно рассказала о его уникальных свойствах, объяснив, что улун занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем, сочетая в себе их лучшие качества.