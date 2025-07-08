Чаепитие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Шатуре

Председатель Общественной палаты округа Константин Петров поздравил с праздником супругов, проживших вместе более четверти века. Шатурские семьи рассказали о себе, поделились секретами семейного счастья и успехами детей.

Самый богатый семейный опыт — у Олега Новодворского и Ольги Храмовой. В прошлом году они отметили золотую свадьбу. Олег Алексеевич и Ольга Дмитриевна познакомились в институте, всю жизнь проработали в одной лаборатории — сначала в Московском государственном университете, потом в Институте проблем лазерных и информационных технологий. Семья воспитала двоих детей, которые подарили шестерых внуков.

«Семья — это прежде всего большой труд. Нужно любить и понимать друг друг», — отметили супруги.

Елена и Юрий Васильевы вместе уже 35 лет. Воспитали двух сыновей, опекают четверых приемных детей, еще двое ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, живут у Васильевых как в ресурсной семье.

Наталья и Алексей Семеновы поженились 28 лет назад, воспитывают четверых детей. Старшая дочь Софья окончила факультет дизайна знаменитой Строгановки. Ее дипломную работу признали лучшей, а золотую медаль девушка получила из рук президента Академии художеств Зураба Церетели. Сын Федор в этом году поступает в Гнесинку, Иван — выдающийся программист, а младший Сергей помогает отцу строить дачу.

Вера и Александр Кожарины познакомились еще в школе и рука об руку идут уже 27 лет. Сейчас в семье уже четверо детей.

«Вы прожили вместе в любви и согласии более четверти века. Всего вы добились сами, воспитали детей достойными членами нашего общества. Мы гордимся нашими семьями. Для молодых вы — пример», — обратился к виновникам торжества Константин Петров.