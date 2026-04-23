«Чаепитие дружбы народов» прошло в рамках акции «Библионочь» в Химках

Участники обсудили древние традиции, хитрости гостеприимства и ту невидимую связь, которая объединяет историю и культуру народов через повседневный ритуал чаепития.

«Удивительно, как такая простая вещь, как чаепитие, может так много рассказать о характере народа. На встрече мы увидели, что за каждым жестом — будь то подача чашки или выбор угощения — стоит целая история, философия и, конечно, уважение к гостю. Такие вечера делают нас ближе, позволяют увидеть красоту в деталях культуры соседа. Это было по-настоящему искренне и душевно», — прокомментировала муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Звездами вечера стали сами гости, щедро делящиеся семейными преданиями. Для кого-то чай — это травяные сборы и горная сила, для других — молочная нежность с неспешными разговорами, а для третьих — символ радушия с пылающим самоваром. Румяные пироги с густыми начинками, ажурные блины, восточные лакомства и домашняя выпечка превратили встречу в настоящий пир.

Беседа за столом вышла за рамки рецептов, затронув вечные ценности, передаваемые от отцов к сыновьям. Депутат Ирина Спирина выделила особую магию таких посиделок.

«Чай всегда был символом мира и доброго общения. Сегодня в библиотеке мы в очередной раз убедились, что у добрососедства нет национальностей. Было очень приятно видеть, как люди разных возрастов и культур обмениваются секретами мастерства, шутят и просто наслаждаются общением. В этом и есть смысл нашего „Чаепития дружбы“ — создать пространство, где каждому тепло и интересно», — отметила Ирина Спирина.

Тематические вечера, литературные чтения и патриотические акции регулярно проводятся в химкинских библиотеках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что для жителей округа это любимое пространство для творчества и обсуждения городских и общероссийских тем в теплой, дружеской атмосфере.