Бывшую сотрудницу пенсионного фонда в Можайском округе поздравили с 80-летием

Жительница Можайска Любовь Фатеева 1 апреля отметила юбилей 80 лет. Заместитель главы муниципалитета Мария Азаренкова проведала именинницу, поздравила ее и вручила подарки от губернатора Московской области.

Любовь Фатеева свыше 40 лет трудилась в сфере социального обеспечения пенсионного Фонда Российской Федерации в Можайском округе.

«Работа была не простая, во время моей трудовой деятельности эти структуры претерпевали различные изменения. Благодаря вкладу и поддержке моих сотрудников мы смогли наладить процесс работы», — поделилась юбиляр.

Заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова поздравила Любовь Фатееву, вручила ей памятные подарки и поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководителя муниципалитета Дениса Мордвинцева.

«От всей души благодарим вас за вклад в развитие нашего округа. Ваша энергия и оптимизм вдохновляют людей вокруг. Пусть каждый новый день будет полон радости и счастья», — сказала Мария Азаренкова.