Бывших узников фашистских концлагерей поздравили с 80-летием Победы в Видном

В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с волонтерами встретились с бывшими узниками нацистских концлагерей в центре социального обслуживания «Домодедовский» в городе Видное. В округе проживают более 30 бывших узников фашистских концлагерей.

Депутат Ленинского округа и предприниматель Владислав Рымша обратился к ветеранам с теплыми словами: «Я надеюсь, что вы чувствуете то внимание, то тепло, которое идет от жителей, от муниципалитета. Для нас всех этот праздник со слезами на глазах. Только вы знаете, как тяжело досталась победа в этой ужасной, но великой войне. С праздником!»

Особое впечатление на присутствующих произвело выступление ученицы Видновской гимназии Алины, которая проникновенно прочитала стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери». Зрители не смогли сдержать слез, вспоминая пережитые страдания.

В завершение встречи ветераны получили подарки — теплые пледы, чайные наборы и поздравительные открытки. Волонтеры Победы вручили каждому участнику георгиевские ленточки в знак памяти и уважения.