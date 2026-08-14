Бывшего главу Можайского района поздравили с 80-летием

С поздравлениями к юбиляру обратились глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, заместители главы Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова, а также сотрудники и руководители отделов администрации.

Владимир Насонов родился в 1946 году на Урале. Его трудовой путь связан с Можайском: начав карьеру на местном электромеханическом предприятии, он прошел путь от рабочего до руководителя. С 2000 по 2009 год возглавлял Можайский район. В период его руководства в Можайске построили Дворец спорта «Багратион». За большой вклад в развитие муниципалитета Насонов удостоен звания «Почетный житель города Можайска».

Юбиляр поблагодарил собравшихся за внимание и добрые слова, отметив, что для него особенно важна поддержка и признание со стороны коллег и земляков.