Бывшая узница концлагеря из Дубны примет участие в юбилейном параде Победы

Галину Кузнецову из Дубны пригласили поучаствовать в главном параде страны на Красной площади. До этого женщина смотрела шествие только по телевизору.

Когда началась Великая Отечественная война, Галине был всего год. Тогда ее семья жила в Ленинградской области.

Отец служил на фронте, мама работала на заводе, попала в блокаду. Галину и ее родственников немцы взяли в плен и увезли в Латвию. Домой семья вернулась в 1945 году.

После долгие годы Галина Ларионовна жила в Мурманске. На пенсию она вышла в статусе ветерана труда.

В Дубне Галина Кузнецова живет 15 лет. Она активно работает в организации бывших несовершеннолетних узников фашизма. Сейчас ее пригласили на парад 9 мая, в котором Галина обязательно поучаствует.

«Мы гордимся нашими ветеранами, которые из года в год участвуют в параде Победы на Красной площади. Обязательно обеспечим им комфортную и безопасную поездку в Москву и обратно», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.