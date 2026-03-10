Бывшая дача Зиминых в Дрезне признана объектом культурного наследия

Дом № 7 на Парковой улице в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа стал объектом культурного наследия. Этот дом — бывшая дача Зиминых, владельцев прядильно-ткацкой фабрики, построенная в начале XX века.

Архитектурно здание представляет собой одноэтажный объем с высоким цоколем и многоскатной крышей. Фасад украшен декоративными элементами: наличниками, пилястрами, резными деталями и профилированным карнизом. Также сохранился бревенчатый сруб, планировка, окна и двери.

В советское время в здании располагался детский сад. Краевед Наталья Лещева, жительница Дрезны, вспоминает, что в большом зале устраивали праздники, а в комнатах было тепло и уютно.

В 80-х годах прошлого века в городе появились новые детские сады, и дом № 7 на Парковой улице был передан под жилье. Сейчас в нем проживают восемь семей.