«Бытпласт» запустит выпуск многоразовых бутылок под брендом Phibo

Компания «Бытпласт», расположенная в подмосковном Егорьевске, готовится к выпуску многоразовых бутылок для воды под брендом Phibo. Проект по производству новой продукции реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

«Бытпласт» работает в Подмосковье более 20 лет и специализируется на производстве пластиковых товаров для дома, кухни, сада и детских товаров. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 208 миллионов рублей, из которых 100 миллионов было привлечено в виде льготного займа от ФРП.

Бутылки Phibo будут оснащены удобными клапанами, крышками, петлями-держателями, ручками и другими практичными элементами. Их герметичная конструкция защитит от протечек. Благодаря широкому ассортименту форм, цветов и декоров каждый покупатель сможет выбрать подходящий вариант. Бутылки можно будет использовать во время занятий спортом, активного отдыха, в поездках, на прогулках, в школе и на работе.

ФРП РФ за время своей деятельности профинансировал более двух тысяч промышленных проектов из 79 регионов России. Сегодня по программам Фонда можно получить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет на сумму от пяти миллионов до двух миллиардов рублей.

Предприятия из Подмосковья могут воспользоваться займами Фонда развития промышленности Московской области.