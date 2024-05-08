«Был госпиталь большой». Ветеран из Воскресенска рассказала о помощи раненым при ВОВ | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 23:07 «Был госпиталь большой». Ветеран из Воскресенска рассказала о помощи раненым при ВОВ Ветеран Лидия Черная поделилась воспоминаниями о войне Телеканал «360»

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Участница Великой Отечественной войны из Воскресенска Лидия Черная рассказала, как помогала бойцам в госпитале. В 1941 году 15-летней девчонкой Лидия переехала из родного села Никитское в поселок Пески. Там ее семья стала жить и работать при военном госпитале.

Ветеран не только помогала ухаживать за ранеными бойцами, но и возила секретную документацию в Москву.

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«Был госпиталь большой. Один корпус 63 палаты, в одной палате я помню сгорел в танке раненый — Сашка, фамилию только забыла. Крик был слышен за километр, когда делали перевязку», — рассказала участница Великой Отечественной войны.

Лидия Сергеевна отметила, что немцы бомбили поселок, пытаясь уничтожить мост через реку.

Также, в мае 1952 года ей довелось встретить День Победы на Красной площади и увидеть самого Сталина.

После войны ветеран больше 30 лет проработала при госпитале в отделе бухгалтерии. Она вышла замуж и прожила вместе с супругом 57 лет.

Главной победой она считает возможность встретить 9 мая в добром здравии и светлой памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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