Быковскому производственному объединению в Раменском округе исполнился 81 год

Фабрика является долгожителем и по человеческим меркам, и по историческим. В условиях рыночной экономики и всевозрастающей конкуренции производителей предприятие выпускает продукцию высокого качества.

Быковское производственное объединение — одно из немногих в стране, кто занимается производством погон. В ассортименте продукции — более 200 наименований нарукавных знаков и нашивок, свыше 170 видов погон, галстуки, флаги, ленты для бескозырок, парадные пояса, а также форменная одежда для суворовцев и воспитанников кадетских корпусов. Практически все военные, которые участвуют в параде Победы на Красной площади, одеты в форму, созданную в Быково.

Главная гордость предприятия — дружный коллектив. Многие сотрудники проработали на Быковском объединении 20, 30, 40 и даже 50 лет. Здесь есть и продолжатели трудовых династий.