Быковскому производственному объединению в Раменском округе исполнился 81 год
Фабрика является долгожителем и по человеческим меркам, и по историческим. В условиях рыночной экономики и всевозрастающей конкуренции производителей предприятие выпускает продукцию высокого качества.
Быковское производственное объединение — одно из немногих в стране, кто занимается производством погон. В ассортименте продукции — более 200 наименований нарукавных знаков и нашивок, свыше 170 видов погон, галстуки, флаги, ленты для бескозырок, парадные пояса, а также форменная одежда для суворовцев и воспитанников кадетских корпусов. Практически все военные, которые участвуют в параде Победы на Красной площади, одеты в форму, созданную в Быково.
Главная гордость предприятия — дружный коллектив. Многие сотрудники проработали на Быковском объединении 20, 30, 40 и даже 50 лет. Здесь есть и продолжатели трудовых династий.
«Я считаю, что нужно продолжать, во что бы то ни стало, нашу работу, быть полезными для нашей Родины. Это самое главное. А удача и счастье сами нас найдут, если мы будем это делать честно», — отметил генеральный директор предприятия Юрий Лавринец.
К своему дню рождения фабрика проводит работу по внедрению новой техники и технологии, освоению новых видов изделий и повышает качество продукции.