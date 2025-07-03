Бумажная фабрика в Серпухове повысит эффективность труда по федеральному проекту

На предприятии прошло совещание, в нем приняли участие сотрудники Регионального центра компетенций Подмосковья. Совсем скоро они приступят к диагностике производства и начнут модернизацию. Первым затронут процесс изготовления основного продукта фабрики — электроизоляционного картона. Специалисты будут работать над сокращением объема незавершенного производства и времени на выпуск. Также перед командой стоит задача увеличить выработку минимум на 10%.

Напомним, что на производствах компании выпускают электроизоляционную и техническую бумагу и картон. На заводе есть отделения для подготовки сырья, цеха по изготовлению, склады и даже собственная лаборатория.

В министерстве инвестиций МО напомнили, чтобы присоединиться к «Производительности труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Дополнительная информация о поддержке подмосковного бизнеса доступна на инвестиционном портале региона.