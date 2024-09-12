Бульвар Победы в Ступине открыли после реконструкции
Масштабная реконструкция бульвара Победы завершилась в Ступине. Теперь это современное общественное пространство с мемориальной стелой, пешеходными дорожками и детскими площадками.
В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что торжественное открытие обновленного бульвара прошло вечером 11 сентября.
Пешеходную зону полностью обновили, выложили новой плиткой. Для велосипедистов проложили асфальтовый путь.
В сквере появились скамейки с урнами, теневые навесы, подвесные качели и места спокойного отдыха. Уюта добавили широкие зоны озеленения с уложенным газоном.
Для детей установили игровые площадки, а для спортсменов — столы для настольного тенниса.
Особую атмосферу обновленному бульвару придает мемориальная стела, изготовленная в мастерской Алексея Шилова. Монумент посвящен героям специальной военной операции.
Для обеспечения безопасности посетителей на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.
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Бульвар Победы в Ступине открыли после реконструкции
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