Бульвар Победы в Ступине открыли после реконструкции

Масштабная реконструкция бульвара Победы завершилась в Ступине. Теперь это современное общественное пространство с мемориальной стелой, пешеходными дорожками и детскими площадками.

В сквере появились скамейки с урнами, теневые навесы, подвесные качели и места спокойного отдыха. Уюта добавили широкие зоны озеленения с уложенным газоном.

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что торжественное открытие обновленного бульвара прошло вечером 11 сентября.

Для детей установили игровые площадки, а для спортсменов — столы для настольного тенниса.

Особую атмосферу обновленному бульвару придает мемориальная стела, изготовленная в мастерской Алексея Шилова. Монумент посвящен героям специальной военной операции.

Для обеспечения безопасности посетителей на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о победе подмосковных проектов на всероссийском конкурсе по благоустройству. Он подчеркнул, что это — результат общей работы.

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