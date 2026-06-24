Бульвар 50-летия Ленинского комсомола благоустроят в Воскресенске

В Воскресенске завершилось онлайн-голосование по выбору территории для благоустройства в 2027 году. Победителем с небольшим отрывом стал бульвар 50-летия Ленинского комсомола, набравший 4,6 тысячи голосов из почти 15 тысяч поданных.

Жителям было предложено четыре варианта: сквер «Встреч», сквер «Тигры на льду», бульвар 50-летия Ленинского комсомола и сквер «Каруселька». Сквер «Тигры на льду» набрал 4,1 тысячи голосов, сквер «Встреч» — 3,7 тысячи, сквер «Каруселька» — 2,6 тысячи. В прошлом году активнее всего жители поддержали сквер у ДК «Химик» на площади Ленина — тогда объект получил около 12 тысяч голосов. Голосование проходило в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нем могли участвовать жители старше 14 лет. В общерегиональном голосовании уже приняли участие более 748 тысяч жителей Подмосковья.