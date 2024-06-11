Булавку удалили из кишечника 2-месячного ребенка в МОЦОМД

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Ребенок в возрасте двух месяцев поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с булавкой в конечном отделе тонкой кишки. Врачи приняли решение о малоинвазивном вмешательстве.

К счастью, булавка была закрыта и не представляла опасности для жизни ребенка, так как риск перфорации кишечной стенки был минимальным.

«На операции инородное тело мы сместили в сигмовидную кишку и извлекли трансректально, что исключило травматизацию и рассечение кишечной стенки. Реабилитационный период сократился многократно», — отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Врачи еще раз напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов. Если есть подозрение, что малыш все же проглотил предмет, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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