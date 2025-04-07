Будущим мамам в Подольском роддоме подарили цветы ко Дню беременных

В День беременных активисты движения «Волонтеры Подмосковья» побывали в Подольском роддоме. Каждой женщине, ожидающей рождения малыша, они подарили по розе.

По словам главного эксперта отдела развития молодежного движения и социально значимых проектов комитета по делам молодежи Лидии Шобуховой, небольшие добрые поступки могут сделать мир чуть светлее.

«Мы искренне хотим поддержать будущих мам в столь важный момент их жизни, согреть теплом и заботой», — добавила она.

Будущих родителей пригласили отметить этот семейный праздник во Дворце культуры «Октябрь». Всего волонтеры поздравили 33 женщин.

Напомним, что в России День беременных отмечают 7 апреля и 7 октября. В 2022 году его провели впервые в 16 регионах страны, а в 2023 году — объявили всероссийским праздником.