Будущим юристам провели экскурсию в отдел полиции в Мытищах

Экскурсию для будущих юристов провела ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке Татьяна Бельмачева. Она объяснила, что такие встречи помогают привлечь молодежь к службе в полиции и знакомят с историей ведомства.

Сотрудники следственного отдела, подразделения по делам несовершеннолетних и эксперты-криминалисты рассказали студентам о своей ежедневной работе. Больше всего молодых людей заинтересовал специальный чемодан эксперта-криминалиста.

«Эта встреча стала для меня ценным опытом. Работа в полиции — это не просто профессия, а настоящее призвание. Мой дед был полицейским, и я хочу продолжить семейную традицию», — рассказал студент Московского кооперативного техникума Иван Сигунов.

Участники акции также посетили музей истории мытищинской милиции. Там им рассказали о ветеранах службы и ключевых этапах развития правоохранительных органов России.