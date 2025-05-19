Будущих родителей пригласили на День открытых дверей в МОЦОМД

Будущих родителей пригласили в Московский областной центр охраны материнства и детства на День открытых дверей 20 мая. Для участников проведут экскурсию, а также проведут лекцию о мягких родах.

Акушер-гинеколог МОЦОМД Анна Бесараба ответит на вопросы будущих родителей. Будущие мамы смогут осмотреть родильный дом и оценить комфорт палат. Им также расскажут о мягких родах.

«Мягкие роды — это подход к родам, ориентированный на естественность, уважение к потребностям матери и ребенка. Он предполагает минимальное медицинское вмешательство, создание комфортной и безопасной обстановки. Подготовка к мягким родам предполагает: информирование, выбор места, поиск врача и акушерки, подготовка своего тела и, конечно же, создание плана родов», — рассказала Анна Бесараба.

Мероприятие начнется 20 мая в 15:00.

Кроме того, 24 мая для будущих родителей пройдет лекция о грудном вскармливании

«Я расскажу нашим гостям о преимуществах грудного вскармливания, подготовке к нему. Она начинается еще во время беременности. Важно изучить информацию о правильном прикладывании, позах для кормления и способах стимуляции лактации» — отметила неонатолог Ольга Сафронова.