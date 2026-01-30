Будущих мам научили распознавать приближение родов в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске прошло занятие для беременных женщин. Его провели в школе «Здоровое материнство» на базе местной женской консультации.

Акушер-гинеколог Анна Самко рассказала, как понять, что роды начинаются. Она объяснила, что происходит с ребенком в первый час после рождения и почему важен ранний контакт с матерью.

«Наша школа готовит родителей к родам и уходу за новорожденным. Специалисты помогают женщинам обрести уверенность и ответить на все вопросы», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Занятия проходят каждый четверг в 15:00 по адресу: ул. Почтовая, д. 19. Участие бесплатное, запись не требуется.

«Это лучший проект при женской консультации. Теперь я знаю, что мне не нужно ехать рожать в Москву», — рассказала посетительница Евгения Лашина.

За 2025 год школу посетили около 550 жительниц Солнечногорска.