Будущие руководители школ прошли аттестацию в Подмосковье

В Корпоративном университете развития образования завершился третий этап аттестации будущих руководителей школ Подмосковья. Свои знания и навыки проверили 32 участника, все они вошли в кадровый резерв, сообщили в Минобразования МО.
На заключительном этапе педагоги продемонстрировали высокий уровень профессионализма и нужные управленческие умения. Теперь специалистам найдут места для трудоустройства. Так, школы смогут получить квалифицированных управленцев, умеющих внедрять современные программы и стратегии.
В ведомстве отметили, что проект «Капитаны образования», который проводил аттестацию, стал эффективным инструментом подготовки кадров в Подмосковье. Отработанная схема позволяет региону сохранять лидирующие позиции в российской системе образования. Реализация проекта будет продолжена.
