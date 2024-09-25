Будущие автомеханики из Ленинского прошли стажировку на местном предприятии

Студенты колледжа «Московия» из Ленинского округа проходят подготовку в компании «Пуд», которая занимается обработкой металлических изделий. Ребята обучаются в рамках производственной практики, а впоследствии трудоустраиваются на предприятие.

Накануне колледж в Ленинском округе посетил директор компании «Пуд» Всеволод Богородский.

«С руководителем учебного заведения был подписан договор о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве студентов. Очень хочу, чтобы на нашем предприятии работало перспективное, энергичное и молодое поколение», — прокомментировал Всеволод Богородский.

Он также рассказал, что «Пуд», помимо технической помощи, восстановления грузовой и коммунальной техники после тяжелых ДТП, активно поддерживает участников спецоперации, передает им технику и материальную помощь.

Так, для волонтеров из Белгорода они приобрели «УАЗ», сейчас его приводят в порядок. Кроме того, сотрудники изготовят противодроновое приспособление и дополнительную антиосколочную защиту для этого автомобиля. Машину заполнят теплыми вещами и продуктами и отправят в Белгород.

Отметим, что компания «Пуд» работает в округе с мая 2024 года.

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