БТИ Подмосковья провело совещание о новом функционале госуслуг

БТИ Подмосковья провело рабочую встречу, на которой обсудили обновления услуги по заказу технического паспорта на региональном портале. Особое внимание уделили новым возможностям: теперь доступен более широкий список объектов недвижимости, сократились сроки оказания услуги, а также появился календарь, в котором пользователь может сам выбрать дату выезда специалиста для замеров.
«Практика подобных рабочих встреч является неотъемлемой частью процесса внедрения и совершенствования новых информационных систем в сфере оказания услуг БТИ Московской области. Обмен опытом между специалистами, коллективное обсуждение проблемных вопросов и разработка решений позволяет обеспечить более эффективное функционирование производственных процессов и повысить качество оказываемых услуг учреждением» — подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеева.
За первые четыре дня работы обновленной услуги поступило 22 обращения, 21 из которых уже одобрили. Также на встрече обсудили, как сотрудники осваивают новый функционал, чтобы минимизировать ошибки и ускорить обработку заявок.
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