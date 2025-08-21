БТИ Подмосковья проведет еще 7 консультаций по дачной амнистии в августе

Бюро технической инвентаризации Московской области организует серию выездных консультаций для членов садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Специалисты оказывают жителям практическую помощь в оформлении прав на постройки.
Сотрудники бюро в августе проведут еще несколько встреч в различных муниципальных образованиях региона. Это позволит владельцам гаражей и садовых домов получить ответы на все интересующие вопросы напрямую от экспертов.
В пятницу, 22 августа, специалисты будут работать в садовых товариществах «Дорка» и «Покровское-2». На следующий день они приедут в СНТ «Машенька», «Рычково» и «Солнышко».
В воскресенье консультации смогут получить жители товарищества «Ильинское». Кроме того, эксперты 27 августа посетят СНТ «Радио».
