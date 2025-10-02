БТИ Подмосковья подготовило 6 тысяч техпаспортов с начала года

С начала 2025 года сотрудники БТИ Московской области подготовили более шести тысяч технических паспортов для собственников зданий и сооружений. Этот документ содержит ключевые характеристики объекта — площадь, этажность, материал стен, инвентаризационную стоимость, поэтажный план и другие данные.

«Два года назад услуга по подготовке технического паспорта была переведена в цифру. Ее можно получить на нашем портале госуслуг Московской области. Время не стоит на месте, земельно-имущественные услуги оптимизируются, и постепенно в каждую из них внедряется искусственный интеллект», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, нейросети позволяют сокращать время обработки заявок и уменьшать количество ошибок. Оформить техпаспорт могут как физические лица, так и компании или предприниматели. Для этого нужно предоставить правоустанавливающие документы на недвижимость и удостоверение личности. Услуга доступна онлайн: на портале можно выбрать дату и время выезда специалиста БТИ, указать характеристики объекта, сразу увидеть расчет стоимости и оплатить услугу.

В Минимущества региона пояснили, что техпаспорт необходим для ряда юридически значимых действий: оформления сделок с недвижимостью, наследства, приватизации, получения разрешений на перепланировку и других задач.