БТИ Подмосковья подготовило 3 тысячи пакетов документов для Росреестра с января

Фото: Материалы БТИ Московской области

Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров за первый квартал 2025 года. За три месяца специалисты БТИ подготовили более 3,7 тысячи комплектов документов для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав на нее.

В рейтинге, где участвуют более двух тысяч инженеров, 119 сотрудников БТИ отметили за профессиональный подход и качественную работу. Особенно хорошо себя показали Южный, Красногорский и Мытищинский филиалы. Более подробная информация об услугах БТИ доступна на их официальном сайте.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о  проектах трансформации госуслуг в Подмосковье. По его словам, их реализация позволит оптимизировать расход ресурсов в области государственных процессов.

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