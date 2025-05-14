БТИ Подмосковья подготовило 3 тысячи пакетов документов для Росреестра с января

Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров за первый квартал 2025 года. За три месяца специалисты БТИ подготовили более 3,7 тысячи комплектов документов для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав на нее.

В рейтинге, где участвуют более двух тысяч инженеров, 119 сотрудников БТИ отметили за профессиональный подход и качественную работу. Особенно хорошо себя показали Южный, Красногорский и Мытищинский филиалы. Более подробная информация об услугах БТИ доступна на их официальном сайте.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье. По его словам, их реализация позволит оптимизировать расход ресурсов в области государственных процессов.