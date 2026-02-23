Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило жителей региона с Днем защитника Отечества. В Московской области прошли концерты, патриотические акции и сборы помощи фронту, сообщила пресс-служба политического объединения.

В них приняли участие бойцы СВО и их близкие, ветераны, депутаты, активисты «Молодой гвардии» и представители общественных организаций.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что именно защитники Отечества прямо сейчас пишут историю страны.

Брынцалов добавил, что Подмосковье славится бесстрашными и самоотверженными людьми, чьи судьбы — живая летопись мужества.

«Низкий поклон ветеранам и тем, кто сейчас находится на боевом посту. Ваша служба дает уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой с победой!» — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин в День защитника Отечества наградил военнослужащих — Героев России.