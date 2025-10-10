Брусчатку начали укладывать в подземном переходе в Жуковском

В округе продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода, расположенного на улице Гагарина. Этот пдземный переход был построен в 1968 году одновременно с возведением инженерного корпуса Центрального аэрогидродинамического института.

Масштабные ремонтные работы стартовали в июле текущего года и, по словам представителя подрядной организации, ведутся в соответствии с графиком и планируются к завершению уже в октябре. В настоящее время основные усилия сосредоточены на укладке брусчатки, которая заменит старое покрытие. Как только процесс укладки брусчатки будет завершен, рабочие приступят к покраске стен и потолка, предварительно выровненных, зашпаклеванных и отштукатуренных для создания ровной поверхности.

С обеих сторон подземного перехода уже полностью возведены новые ступени. Также была проведена модернизация системы водоотведения. Кроме того, в рамках капитального ремонта была полностью обновлена система электроснабжения.