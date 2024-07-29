Сегодня 19:31 Школьник из Павловского Посада стал призером турнира по авиамодельному спорту Фото: Администрация Павлово-Посадский г.о.
Юношеские всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Москве с 22 по 26 июля. Школьник Артем Курбанов из Павловского Посада выиграл бронзу.
Соревнования по авиамодельному спорту проводились в классе кордовых моделей. Воспитанник станции юных техников из Павловского Посада Артем Курбанов собрал точную копию существующего летательного аппарата. Он достойно представил свою работу, показав один из лучших результатов. К соревнованиям мальчика подготовил опытный тренер Андрей Щедров.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 20:02 Строительство детского сада на 250 мест завершат в Подольске в августе
Сегодня 20:00 Избивавшие подростков в Мытищах мигранты попали под уголовное дело
Сегодня 19:54 Стало известно, какие травмы нанес полицейскому сын миллиардера Бажаева
Сегодня 19:52 Волонтеры из Мытищ доставили помощь для медбатальона в зону СВО
Сегодня 19:48 Комбат ВСУ Хрыстин пожаловался на плохое отношение к военным в Одессе
Сегодня 19:40 Соревнования по рубке шашкой пройдут в Павловском Посаде
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте