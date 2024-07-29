Школьник из Павловского Посада стал призером турнира по авиамодельному спорту

Фото: Администрация Павлово-Посадский г.о.

Юношеские всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Москве с 22 по 26 июля. Школьник Артем Курбанов из Павловского Посада выиграл бронзу.

Соревнования по авиамодельному спорту проводились в классе кордовых моделей. Воспитанник станции юных техников из Павловского Посада Артем Курбанов собрал точную копию существующего летательного аппарата. Он достойно представил свою работу, показав один из лучших результатов. К соревнованиям мальчика подготовил опытный тренер Андрей Щедров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте