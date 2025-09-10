Бригады врачей совершили почти 8 тысяч выездов в деревни Подмосковья с января

Мобильные медицинские комплексы совершают регулярные выезды в Московской области. Это позволяет жителям отдаленных территорий пройти необходимые исследования рядом с домом.

Мобильные бригады проводят первый этап диспансеризации, делают пациентам рентген и флюорографию.

«Качественная диагностика должна быть доступна жителям не только городских территорий, но и сел и деревень. Для этого мы используем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 7,7 тысячи выездов, в ходе которых врачи осмотрели более 175 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График работы комплексов составляют в соответствии с потребностями жителей. Он доступен на сайтах медицинских учреждений и в социальных сетях.

Предварительная запись для прохождения обследования не требуется. Пациенту достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.