Бригады врачей совершили 2,5 тысячи выездов в деревни и села Подмосковья с января

Для повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Подмосковья действуют мобильные комплексы. С начала года бригады провели свыше 2,5 тысячи выездов и осмотрели более 62 тысяч человек.
Комплекс исследований и состав команды формируют с учетом потребностей населенных пунктов.
«Это в первую очередь удобно для жителей, так как пройти обследование и задать волнующие вопросы врачам они могут рядом с домом», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Все желающие могут сделать рентген и проконсультироваться со специалистами узкого профиля.
Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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