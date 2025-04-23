Бригады врачей совершили 2,5 тысячи выездов в деревни и села Подмосковья с января

Для повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Подмосковья действуют мобильные комплексы. С начала года бригады провели свыше 2,5 тысячи выездов и осмотрели более 62 тысяч человек.

Комплекс исследований и состав команды формируют с учетом потребностей населенных пунктов.

«Это в первую очередь удобно для жителей, так как пройти обследование и задать волнующие вопросы врачам они могут рядом с домом», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все желающие могут сделать рентген и проконсультироваться со специалистами узкого профиля.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.